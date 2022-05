Heike Drechsler sorgt beim Stolberger Schlosslauf für ein professionelles Aufwärmtraining

Der vierte Schlosslauf im Harzstädtchen wartet mit prominenter Beteiligung auf. Was die Besucher erwarten wird.

Stolberg/MZ - Der Stolberger Schlosslauf wirft seine Schatten voraus. Am 28. Mai ist es wieder soweit, nachdem die Pandemie auch dieses Ereignis in den letzten Jahren quasi lahmgelegt hat. Zu den Hauptsponsoren in Stolberg gehört auch die Barmer. Und die kommt mit einem ganz besonderen Gast ins Harzstädtchen, nämlich mit der ehemaligen Weltklassesportlerin Heike Drechsler. Für die MZ sprach Beate Lindner darüber mit Nikola Sanftleben, Regionalgeschäftsführerin der Barmer.