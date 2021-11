Hausdurchsuchung in Sangerhausen nach Pkw-Kontrolle auf A38: Polizei findet Drogen und Bargeld

Allstedt/Sangerhausen/MZ - Der Fahrer eines Pkw Mercedes wurde am 2. November 2021 gegen 21:30 Uhr aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf der Tank- und Rastanlage Rohnetal einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde aus seinem Pkw heraus Cannabisgeruch wahrgenommen. Zeitgleich verhielt sich ein Insasse auffällig unruhig.

Bei der Kontrolle des Rucksackes des Insassen wurde eine Tabakdose mit Betäubungsmittel und ein unterer vierstelliger Bargeldbetrag in unterschiedlicher Stückelung gefunden. Auch wurde bekannt, dass er polizeilich bereits mehrfach aufgrund Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten ist. Mit Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde im Nachgang die Wohnung eines Insassen in Sangerhausen durchsucht. Hierbei wurden weitere Betäubungsmittel, Konnsumgegenstände, Verpackungsmaterialien und ein ausziehbarer Schlagstock gefunden. In seinem Keller befand sich ein Fahrrad, welches zur Fahndung ausgeschrieben war.

Ein Ermittlungsverfahren in Bezug auf den unerlaubten Handel mit Betäubungsmittel wurde eingeleitet.