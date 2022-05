Hausarzt zu haben, ist wie ein Fünfer im Lotto

Sangerhausen/MZ - Schlaflose Nächte, eine dauernde innere Unruhe, Ratlosigkeit - so ungefähr beschreibt Fritz Dännhardt seine Situation. Seine Hausärztin geht in wenigen Wochen in Rente und der 78-Jährige hat trotz vieler Bemühungen noch keine Praxis gefunden, die ihn aufnimmt. Da ergeht es dem Sangerhäuser wie vielen Patienten von Angelika Herzog, die wie bereits berichtet, ihren bevorstehenden Ruhestand sogar noch eine Weile herausgezögert hat, in der Hoffnung, dass sich für ihre viele Patienten eine Lösung findet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<