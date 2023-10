Im Landkreis Mansfeld-Südharz sucht man händeringend nach neuen Hausärzten. Selbst Allgemeinmediziner zu werden, wird aber immer unattraktiver. Was die Stimmung in den Praxen drückt.

Symbolfoto - Die Hausärzte in Mansfeld-Südharz klagen zunehmend über Schwierigkeiten in ihrem Beruf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berga/MZ. - „Hausarzt zu sein ist ein toller Beruf, es ist eine erfüllende Tätigkeit“, sagt Dr. Mario Jäger, Hausarzt in Berga. Soweit, so gut. Doch die Hausärzte beklagen zunehmend Schwierigkeiten, auch in Mansfeld-Südharz, wo die Suche nach ihnen sich ohnehin problematisch gestaltet. Der Streiktag am 2. Oktober 2023 war dabei offenbar nur die Spitze des Eisbergs.