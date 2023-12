Symbolfoto - Inspiration zu köstlichem Essen an Weihnachten gab es in unserem Adventskalender.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Mit dem Kochen sind wir nun aber endgültig durch. Wer bis jetzt noch keinen Plan hat, was er Weihnachten auf den Tisch zaubert, für den gibt es nun irgendwie auch keine Hilfe mehr. Und im Supermarkt fehlt es an diesem letzten Einkaufstag vor dem Fest ganz sicher an Inspiration in der Anbetracht der Tatsache, dass einige Regale schon seit Tagen leer sind.