Im Oktober wurde Richtfest für den Anbau an der Freien Schule in Riestedt gefeiert.

Riestedt/MZ - Fällt plötzlich nochmal ein völlig neues Licht auf den Streit um die vorfristige Finanzhilfe für die Freie Sekundarschule Riestedt? Am Rande der Gesprächsrunde mit Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) an der Sekundarschule Allstedt ist das Thema angesprochen worden und die Ministerin reagierte sehr erstaunt auf die Information, dass die Ablehnung der Finanzhilfe für dieses Schuljahr ausschließlich am verweigerten Einvernehmen durch Landrat André Schröder (CDU) festgemacht wurde.