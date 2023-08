Großalarm für die Feuerwehr: Doppelhaus geht in Breitenstein in Flammen auf

Die Feuerwehren rückten mit einem Großaufgebot zu dem Brand in Breitenstein aus.

Breitenstein/MZ - Großalarm im Südharz: Aus noch unbekannter Ursache ist am Freitagnachmittag am Stadtweg von Breitenstein ein Doppelhaus in Flammen aufgegangen. Das Feuer wurde von aufmerksamen Zeugen gegen 13.15 Uhr bemerkt. Sie alarmierten die Rettungskräfte.