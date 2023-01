Essen kaufen Fleischer im Harz kritisieren Reduzierung des Fleischkonsums - Offener Brief an Politik

In einem offenen Brief an Ernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) üben die Fleischer aus Mansfeld-Südharz Kritik an der Politik. Und auch der Bundestagsabgeordnete Ingo Bodtke (FDP) schlägt sich auf ihre Seite.