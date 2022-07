Hans-Walter Wilkniß aus Bennungen erhält die Ehrenmedaille des Landessportbundes Sachsen-Anhalt

Bennungen/MZ - Dreimal in der Woche packt Hans-Walter Wilkniß seine Sporttasche und geht in die Bennunger Turnhalle. Montags und freitags spielt er hier Tischtennis, mittwochs Prellball. Seit frühester Kindheit treibt der gebürtige Wettelröder Sport. „Schon bald war mir klar, dass man in der Gemeinschaft mit Spaß und Spiel, Freude am Sport haben kann “, sagt er.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<