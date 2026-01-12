EIL
Schneller Einsatz aus der Luft Hangar und Landeplattform von „Christoph 37“ komplett saniert – warum das Projekt trotzdem heikel war
Der auch für Mansfeld-Südharz zuständige Rettungshubschrauber „Christoph 37“ verfügt nun über eine neue Landeplattform an seinem Heimatflughafen in Nordhausen. Was noch saniert wurde.
12.01.2026, 18:00
Nordhausen/Sangerhausen/MZ. - Die im September vergangenen Jahres begonnene Sanierung des Hangars und der Landeplattform für den Rettungshubschrauber „Christoph 37“ in Nordhausen ist jetzt nach kurzer Bauzeit abgeschlossen worden. Das berichtet Gunther Hebestreit, der zuständige Projektplaner im Nordhäuser Südharz-Klinikum.