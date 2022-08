Handwerker ausgebremst - nicht alle Schulbaustellen werden fertig

Sangerhausen/MZ - Es sagt respektive schreibt sich nicht mehr so einfach, dass sich in den Sommerferien die Handwerker in den Schulen die Klinke in die Hand geben. Sie täten das zwar gern, aber es stehen ihnen viele Hindernisse im Weg. Materialmangel und Lieferschwierigkeiten sind nur einige Gründe, weshalb die eine oder andere Baumaßnahme gar nicht erst in Angriff genommen werden konnte, weil sich niemand auf die Ausschreibung hin beworben hat. Zumindest melden das einige Kommunen für den Grundschulbereich. Von solchen Schwierigkeiten kann auch der Landkreis ein Lied singen. Trotzdem wurde in den Sommerferien, die in anderthalb Wochen zu Ende sind, die eine oder andere Baumaßnahme in Angriff genommen. Hier ein Überblick.