Hallenfußball-Turnier Highlight der Winterpause: Viele Zuschauer beim Sparkassen-Cup in Sangerhausen erwartet

Sieben Fußball-Mannschaften sind am Freitagabend beim Sparkassen-Cup in Sangerhausen am Start. Der erste Anpfiff in der Sporthalle der BBS ertönt am Freitag 17.30 Uhr. Zum Turnier-Auftakt kommt es zum Duell der beiden Mannschaften von Gastgeber VfB Sangerhausen.