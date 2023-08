Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Starkregen und Hagel haben am Montagnachmittag und in der Nacht zu Dienstag im Landkreis Mansfeld-Südharz örtlich starke Schäden hinterlassen. So waren insgesamt 44 Feuerwehren in der Nacht im Einsatz und fuhren dabei zum Teil gleich mehrere Einsätze. So berichtete die Feuerwehr Eisleben von zehn Einsatzorten in der Gewitternacht. In Sangerhausen habe es derweil „nur“ vier gegeben, sagte Stadtwehrleiter Arno Kalina auf Nachfrage.