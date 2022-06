Hafenfest, Müntzer und vieles mehr: Das kann man am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung erleben

Die Qual der Wahl haben Unternehmungslustige in Sangerhausen und Umgebung. Am Wochenende gibt wieder zahlreiche Veranstaltungen ...

Am 11. Juni findet in Kelbra das Hafenfest statt.

Sangerhausen/MZ - Vom Auftakt anlässlich des 500. Jubiläums zum Bauernkrieg und des Todestags Thomas Müntzers über das Hafenfest in Kelbra bis hin zum Sommerfest der Imker. Dieses Wochenende kann man in Sangerhausen und Umgebung allerhand erleben. Hier die wichtigsten Termine in der Übersicht.