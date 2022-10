Haben die Menschen in Mansfeld-Südharz ihre Heizungen bereits angestellt?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Wohnungen warm zu bekommen, ist allerdings in diesen Tagen nicht die einzige Sorge der Menschen in Mansfeld-Südharz. Der Strom ist teurer geworden und der Einkauf im Supermarkt auch. Wie gehen Sie damit um? Haben sie Familienrat gehalten, um den neuen Sparkurs festzulegen? Wo drückt der Schuh am meisten, in welchen Bereichen fällt es Ihnen dagegen etwas leichter, kürzer zu treten. Wir möchten mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen und unsere Leser daran teilhaben lassen. Rufen Sie den für Sie zuständigen Reporter an. Das ist Frank Schedwill für Sangerhausen (03464/54 40 61 58), Helga Koch für Südharz (03464/54 40 61 64), Grit Pommer für Allstedt (03464/54 40 61 68), Steffi Rohland für die Goldene Aue (03464/54 40 61 62) und der Sangerhäuser Chefreporter Joel Stubert (03464/54 40 61 59). Sie können uns auch eine Mail schicken und schriftlich ihrem Herzen Luft machen - [email protected]. Gern per Post an die Grauengasse 1c in 06526 Sangerhausen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.