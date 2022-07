Günstiger geht es kaum - So sind die Hauspreise in Sangerhausen und Eisleben

Sangerhausen/MZ - In Eisleben und Sangerhausen müssen Bauherren landesweit am wenigsten für Baugrundstücke bezahlen. Das geht aus dem gerade veröffentlichten Markt für Wohnimmobilien 2022 von LBS und Empirica hervor. Demnach kostet ein Baugrundstück in der Lutherstadt zwischen 15 und 50 Euro pro Quadratmeter, in Sangerhausen liegt die Spanne zwischen 50 und 90 Euro pro Quadratmeter.

