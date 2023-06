Für Autofahrer, die aus der Alban-Heß-Straße in Sangerhausen nach rechts in die Erfurter Straße abbiegen wollen, gibt es nun einen Grünen Pfeil. Allerdings war dieser zuvor falsch montiert worden.

Sangerhausen/MZ - Erst wollte die Stadt zum Schutz für Fußgänger an das Thema nicht so recht ran: Jetzt gibt es für Autofahrer, die aus der Alban-Heß-Straße in Sangerhausen nach rechts in die Erfurter Straße abbiegen wollen, aber doch Erleichterungen: Ein Grüner Pfeil soll an der dortigen Ampel nun unnötige Wartezeiten verhindern.