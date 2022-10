Grundschulen in Allstedt und Holdenstedt kommen ans schnelle Netz

Eine erste Ausschreibung in diesem Jahr war erfolglos verlaufen. Nun sollen die Arbeiten an den Grundschulen erledigt werden.

Allstedt/Holdenstedt/MZ - Die Grundschulen in Allstedt und Holdenstedt sollen jetzt endlich an die schnelle Daten-Autobahn angeschlossen werden. Der Allstedter Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Vergabe von Elektriker-Leistungen beschlossen, mit denen in den beiden Schulgebäuden die Voraussetzungen für die Nutzung eines leistungsfähigen Breitband-Anschlusses mit einer Downloadgeschwindigkeit von mindestens einem Gigabit pro Sekunde geschaffen werden sollen.