Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer - Diese Erhöhungen sind in Allstedt geplant

Allstedt/MZ. - Für Grundstücks- und Hundebesitzer wird es in der Stadtratssitzung in Allstedt am Montag interessant. Denn auf der Tagesordnung stehen Beschlüsse zur Anpassung der jeweiligen Hebe- beziehungsweise Steuersätze.