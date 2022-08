Großkontrolle in Mansfeld-Südharz - Polizei zieht drei Führerscheine ein

An verschiedenen Stellen in Mansfeld-Südharz hat die Polizei Kontrollen durchgeführt. Im Fokus dabei stand die Geschwindigkeitskontrolle.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Erstmals in diesem Jahr hat die Polizei in Mansfeld-Südharz eine Woche lang eine Großkontrolle durchgeführt. Laut Polizeisprecherin Stephanie Elste fanden dabei in der gesamten vergangenen Woche Kontrollen an mehr als 30 Orten im gesamten Kreis statt.