Feuerwehr im Großeinsatz Erneut Brandstiftung in Wippra? Meterhohe Flammen zerstören alte Werkstatt

In der Nacht zu Dienstag gab es im Sangerhäuser Ortsteil Wippra einen Großbrand. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten verhinderte dort ein Übergreifen der Flammen auf zwei benachbarte Wohnhäuser. Ein einstiges Wasserkraftwerk ging jedoch in Flammen auf.