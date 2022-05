Große Spannung vor der Stichwahl in Südharz: Kohl oder Prell?

Südharz/MZ - Peter Kohl oder Jürgen Prell? Einer von beiden wird an diesem Sonntag, 22. Mai, in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in der Einheitsgemeinde Südharz (Mansfeld-Südharz) das Rennen machen und dem scheidenden Gemeindeoberhaupt Ralf Rettig (parteilos) ins Amt folgen. Doch wie das Rennen ausgeht, scheint offen. Denn neben den Kreuzchen auf den Stimmzetteln wird auch die Wahlbeteiligung eine wichtige Rolle spielen und könnte womöglich sogar zum Zünglein an der Waage werden. Sie lag im ersten Wahlgang am 8. Mai bei gerade mal 44,4 Prozent.

