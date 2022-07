Große Resonanz auf Wünschebaum in Sangerhäuser Apotheke

55 Geschenke waren schnell besorgt. Was sich die Kinder gewünscht haben und was die Leiterin der beiden Einrichtungen besonders freut.

Friederike Osterloh und Regina Stahlhacke von der Jacobi-Apotheke aus Sangerhausen übergeben die Geschenke vom Weihnachtswunschbaum an Bianca Ende und Laura Drechsler (v.l.) vom Madhouse e.V.

Sangerhausen/MZ - Nicht zu übersehen steht er da, immergrün noch dazu. In der Jacobi-Apotheke in Sangerhausen konnte ein klassisch geschmückter Weihnachtsbaum in der Adventszeit die Kunden erfreuen - und gewissermaßen nebenbei noch wohltätige Zwecke erfüllen. „Der Wünschebaum soll die Kinderaugen zum Leuchten bringen“, sagt Apothekerin Regina Stahlhacke.