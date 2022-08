Große Nachfrage in der Möbelbörse Sangerhausen - was gut weggeht und was nicht

In der Möbelbörse in Sangerhausen gibt es inzwischen wieder mehr Angebote, aber auch die Nachfrage ist gestiegen. Hinter manchen Stücken stecken Geschichten.

Sangerhausen/MZ - Der helle Zweisitzer ist noch zu haben. 70 Euro soll die kleine Couch kosten, in der sich ein Schubkasten mit Stauraum verbirgt. Dass sie in einer guten Woche noch keinen neuen Besitzer gefunden hat, ist eher ungewöhnlich. Denn zurzeit bleibt in der Sangerhäuser Möbelbörse der Arbeits- und Bildungsinitiative (Abi) kaum etwas länger stehen. „Hier in der Halle sieht es eigentlich alle zwei Wochen komplett anders aus“, sagt die Leiterin Bianka Roske.