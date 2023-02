Große Müllhaufen an der alten Pumpstation in der Allstedter Flur sorgt für Frust

Allstedt/MZ - Schon seit über einem Jahr liegt er da, der große Müllhaufen an der alten Pumpstation in der Allstedter Flur in Richtung Katharinenrieth. Quasi zum Jahrestag hatte Thomas Kramer in der Allstedter Facebook-Gruppe ein neues Bild hochgeladen von dem Durcheinander aus alten Autoreifen, blauen Müllsäcken und zerfallenden Möbeln – verbunden mit der Frage, wann dort endlich was unternommen werde.