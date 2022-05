Große Abwehrlücken: Der SV Kelbra verliert den Abstiegs-Krimi gegen den FSV Barleben

Vor dem Duell mit Barleben hatte Kelbras Trainer Daniel Richter drei Punkte eingefordert, um das kleine Pflänzchen der Hoffnung am Leben zu erhalten. Dass aus dem erhofften und so dringend benötigten Sieg nichts wurde, hatte mehrere Ursachen.

Kelbra/MZ - Am Sonnabend beginnt die Rückrunde der Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Auf den SV Kelbra wartete, das steht seit der 3:4-Niederlage am Freitagabend im Duell mit dem SV Barleben fest, eine Mammutaufgabe. Um den Klassenerhalt noch zu packen, müssen die Kelbraer in den verbleibenden sechs Partien einen Rückstand von acht Punkten auf den ersten Nichtabstiegsplatz aufholen.