Großbrand am Auerberg gelöscht

Schwenda - Gute Nachricht für viele Südharzer: Der Großbrand am Auerberg ist gelöscht. Nach Angaben der Rettungsleitstelle in Sangerhausen ist der Feuerwehreinsatz am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr beendet worden. Die Einsatzkräfte, die zwei Tage lag gegen die Flammen gekämpft hatten, wurden abgezogen. Frank Reinhardt, der Gemeindewehrleiter von Südharz, der den Großeinsatz leitete, kündigte am Morgen aber noch Nachlöscharbeiten für diesen Montag an.