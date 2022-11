Gratulanten würdigen das Engagement der Umweltbildungsstation

Die Ökologiestation Sangerhausen ist ein wichtiger Bestandteil der Bildungslandschaft. Was sich der Jubilar zum 30-jährigen Bestehen für die Zukunft wünscht.

Sangerhausen - Wie gehen die Menschen mit ihrer Umwelt um? Ist es ihnen egal, ob Müll in den Wäldern landet? Oder werden Kröten, Frösche und Molche an Amphibienschutzzäunen gerettet und gezählt? Die Ökologiestation Sangerhausen zeigt seit nunmehr 30 Jahren, dass jeder selbst einen Beitrag für eine bessere Umwelt direkt vor der eigenen Haustür dazu leisten kann. Mit großen und kleinen Projekten in Kitas und Schulen aber auch bei der Erwachsenenbildung.