Wieder wurde in Südharz Müll illegal in der Natur entsorgt. Dieses Mal: ein großer Scherbenhaufen.

Glasbruch illegal am Breitunger Weg in Südharz entsorgt

Roßla/MZ - Roßlas Ortsbürgermeisterin Nadine Pein (CDU) ist empört. Bei der Ortsbefahrung mit einem Landwirt hat sie am Dienstagmorgen illegal entsorgten Glasbruch entdeckt. „Direkt am Breitunger Weg“, der Abkürzung von Dittichenrode zur Landesstraße 234, so Pein. „Ohne Worte... Wer macht so was?“ Mit Hilfe des Mängelmelders hat sie umgehend die Gemeindeverwaltung Südharz über den unschönen Fund informiert.