Gibt es eine Einigung im Streit über die beklebten Schaufenster in Sangerhausen?

Petra Sywall vor ihrem Brautmodengeschäft in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Petra Sywall hofft weiter: Die Besitzerin des Fest- und Brautmoden-Geschäfts in der Sangerhäuser Pfingstgrabenstraße will der Kreisverwaltung noch einmal einen Brief schreiben und die Behörde darin höflich bitten, einzulenken und ihre seit dem Jahr 2013 beklebten Schaufenster nicht als Werbefläche zu werten. „Es ist keine Werbung als solche, sondern auch für die Stadt“, sagt die Händlerin. Sie habe sich nicht ohne Grund für die frühere Rosenkönigin Annika I. und Rosariummotive entschieden.