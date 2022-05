Gewinnspiel zum Jubiläum des Röhrigschachts in Wettelrode: Wer ist Bergbau-Experte?

Der Röhrigschacht in Wettelrode feiert 150. Geburtstag. Zum Fest hat die MZ ein Quiz rund ums Thema Bergbau in MSH gemacht. Viel Spaß beim Rätseln.

Sangerhausen/MZ - In diesen Tagen feiert der Röhrigschacht in Wettelrode seinen 150. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums haben wir ein kleines Quiz vorbereitet, in dem es um allgemeines und spezielles Wissen rund um den Bergbau in Sangerhausen, aber auch im Mansfelder Land, geht. Bei den 14 Fragen ist immer nur eine Antwort richtig. Von dieser muss der Buchstabe genommen werden, der davor steht. Und am Ende kommt ein Lösungswort heraus.