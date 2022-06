Gewinne Freikarten für ein Big-Band-Konzert in der Sangerhäuser Rosen-Arena

Sangerhausen/MZ - Es ist tatsächlich noch kein Jahr her, da überraschte der Sangerhäuser Rotary-Club mit einer außergewöhnlichen Einladung in die Rosen-Arena zum Konzert mit der U. S. Air-Forces-Big-Band. Auch zahlreiche MZ-Leser hatten an jenem 11. September mitten in der Pandemie die Gelegenheit, an diesem außergewöhnlichen Musikerlebnis teilzunehmen. Und waren durchweg begeistert von dem, was sie da auf der Bühne zu sehen und vor allem zu hören bekamen.

Nun kommt es noch besser: Die amerikanischen Musiker kommen erneut in die Rosen-Arena nach Sangerhausen und erneut hat die MZ vom Rotary-Club Eintrittskarten für dieses Ereignis bekommen. Diesmal sogar 40 Stück. Das Konzert findet am 17. September um 19 Uhr statt, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Es besteht freie Platzwahl.

Spenden für die Sangerhäuser Kindertagesstätte „Weltentdecker“

Die Rotarier, die für diese Veranstaltung keinen Eintritt erheben, hoffen darauf, dass das Publikum sich ein bisschen spendabel zeigt. Die Spendengelder, die an diesem Abend gesammelt werden, fließen in den Natur- und Bewegungsgarten der Sangerhäuser Kindertagesstätte „Weltentdecker“. Wie der Rotary-Club ausdrücklich mitteilt, können die Gäste hungrig und durstig kommen, denn es werde dafür Sorge getragen, dass das nicht so bleibt - die Versorgung ist also gewährleistet.

Wie kommt man nun an Karten? Vergeben werden jeweils zwei Karten pro Person auf ganz einfachem Weg: Sie schreiben uns eine E-Mail an [email protected], vermerken dort, dass Sie zwei Karten für die Veranstaltung mit „The United States Air Force in Europe Band“ haben möchten, nennen uns Ihre Adresse und auch unbedingt die Telefonnummer. Und dann bleibt der Redaktion nur, Ihnen die Daumen zu drücken, dass es klappt. Wenn Sie gewonnen haben, sind die Freikarten in der Redaktion abzuholen. Ihre E-Mail muss bis Freitag, 3. September, 18 Uhr in unserem E-Mail-Postfach stecken.

