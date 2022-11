Am Freitag und Sonnabend wird die Deutsche Jugend-Meisterschaft im Gewichtheben in Sangerhausen ausgetragen. Mit dabei ist auch Alexandros Chrysochoidis, der einzige Starter vom FAC.

Alexandros Chrysochoidis vom FAC peilt den Meistertitel an.

Sangerhausen/MZ - Sechs Zentner. Oder grob umgerechnet sechs 50-Kilosäcke Kartoffeln. Das ist die Last, die Alexandros Chrysochoidis am Sonnabend im Zweikampf zur Hochstrecke bringen will. Und das quasi im heimischen „Wohnzimmer“.