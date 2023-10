Ernte in Mansfeld-Südharz Getreide, Mais und Co. - Wo der Regen für die Bauern rechtzeitig kam und wo es Probleme bei der Ernte gab

Zu feucht für Wintergerste und andere Probleme. Nicht überall verlief die Ernte in Mansfed-Südharz in diesem Jahr zufriedenstellend. Worüber sich die Bauern freuen konnten und was Probleme bereitet hat. Und dann macht ihnen noch der Rapserdfloh zu schaffen.