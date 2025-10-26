Die Saison auf der Königspfalz Tilleda neigt sich dem Ende entgegen. Bis 30. November kann das Freilichtmuseum noch besucht werden. Interessante Ausstellung zum Bauernjahr ist zu sehen.

Eva Maria Pietsch und Pfalzkater Mikusch erwarten auch im November noch Besucher auf der Königspfalz.

Tilleda - Schnurstracks kommt Pfalzkater Mikusch den Besuchern der Königspfalz Tilleda im Einlasspavillon entgegen. Schnurrend umrundet er ihre Beine. Wen er mag, begleitet er über das Pfalzgelände. Besonders Kinder haben es ihm angetan.