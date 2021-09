Geteilte Meinungen über einen Hundebadetag im Sangerhäuser Freibad

Sangerhausen/MZ - Nach der Veröffentlichung des MZ-Artikels über den Hundebadetag, der zum Abschluss der Badesaison zwar in den Freibädern in Eisleben und Hettstedt, aber nicht in Sangerhausen stattfindet, gingen die Meinungen dazu auf Facebook doch etwas auseinander. In Hettstedt und Eisleben dürfen ganz zum Ende der Freibadsaison, bevor das Wasser abgelassen wird und sich kein Chlor mehr darin befindet, inzwischen traditionell die Vierbeiner ins Becken - jedes Mal ein Riesenspaß für Tiere und Halter.

Eine Mehrheit der Facebook-Nutzer, die den Artikel kommentierten, würde einen solchen Hundebadetag auch in Sangerhausen begrüßen. „Das wäre prima“, kommentierte beispielsweise eine Frau, die sich Janine Wieland nennt. „Aber hallo, wir würden gern einen Hundebadetag machen“, kommentierte auch eine weitere Person, die sich als Omilie Uta bezeichnet. Andere Facebook-Nutzer äußerten dagegen Bedenken hinsichtlich der Hygiene und der Schädlichkeit des Chlorwassers für die Hunde. „Nein danke, Hunde haben im Schwimmbad nix zu suchen. Fahrt an den nächsten See und gut ist. Außerdem ist das Chlor sicher auch nicht gut für die Hunde“, kommentierte zum Beispiel eine Nutzerin namens Laura Schröter die ganze Sache.

In Hettstedt und Eisleben gibt es einen Hundebadetag

Weitere Facebook-Nutzer wiesen allerdings darauf hin, dass sich zum Zeitpunkt des Hundebadetages kein Chlor mehr im Wasser befindet und die Bäder danach gereinigt und winterfest gemacht werden. „So etwas wird erst gemacht, wenn das Chlor raus ist“, antwortete beispielsweise eine Person, die sich Jana Bormann nennt.

Im Hettstedter Freibad findet der Hundebadetag am Samstag, 11. September, zwischen 11 Uhr und 16 Uhr statt. Der Eintritt beträgt pro Hund 3,50 Euro, der an der Kasse des Freibades zu entrichten ist. Für das Hundebaden steht das Freizeitbecken zur Verfügung. Im Freibad in Eisleben findet der Hundebadetag am Sonntag, 12. September, von 10 Uhr bis 15 Uhr statt. Der Eintritt kostet hier einen Euro pro Hund.