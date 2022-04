Gesundheitsamt bemängelt Feuchtigkeit in Kita in Beyernaumburg

Beyernaumburg/MZ - Das Problem mit einer durchfeuchteten Mauer an der Kindertagesstätte „Buratino“ in Beyernaumburg soll jetzt so schnell wie möglich behoben werden. Das erklärten Allstedts Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) und Bauamtsleiter Aribert Lisker im Stadtrat.