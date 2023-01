Fiebersaft, Zäpfchen und Co. - Nachfrage in Apotheken in Mansfeld-Südharz "verzehnfacht"

Fiebersäfte und Co. sind derzeit in den Apotheken im Landkreis Mansfeld-Südharz schwer zu bekommen. Wie sich die Lage genau darstellt und ob man die Medikamente selbst herstellt.

Bestimmte Medikamente sind nicht nur in der Bären-Apotheke in Sangerhausen teilweise nicht zu bekommen.

Sangerhausen/MZ - Für Eltern ist es zur Zeit nicht leicht. Eine Infektion jagt bei ihren Kindern die nächste und bei jeder schwingt die bange Frage mit, ob in der Apotheke die nötigen Medikamente überhaupt erhältlich sind. Denn gerade Fiebersäfte und auch Zäpfchen sind in so mancher Apotheke in Deutschland Mangelware.