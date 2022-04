Gestohlene Forstmaschine aus Breitenstein wieder aufgetaucht: Was ist passiert?

Eine im Südharz verschwundene Holz-Vollerntemaschine ist nah am Frankenteich entdeckt worden. Was wohl passiert ist?

So versteckt stand die Holz-Vollerntemaschine wohl über Monate im Unterholz.

Breitenstein/MZ - „Die Kriminaltechnik war schon vor Ort und hat Spuren gesichert“, sagt Steffi Schwan, Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz. Vor Ort, das heißt also konkret: mitten im Wald. In der Nähe des Frankenteichs, unweit von Breitenstein, ist jetzt die Holz-Vollerntemaschine entdeckt worden, die Mitte April dieses Jahres spurlos verschwunden war. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, betont die Polizeisprecherin.