Traditionsverein widerspricht der Absage: Das Lindenfest mit Hähnekrähen in Bösenrode findet am Wochenende statt.

Bösenrode - Aufregung in Bösenrode: Wie die Mitglieder des Traditionsvereins Bösenrode mitteilen, kursiert die Falschmeldung, dass das Lindenfest und das Hähnekrähen an diesem Wochenende nicht stattfinden würden. Der Festplatz „in den Ellern“ ist aufgrund der Baustelle an der Thyrabrücke zwar nur fußläufig, zum Beispiel über den Thyra-Rundweg ab Berga, zu erreichen, aber das Programm findet wie angekündigt statt. Die Veranstaltung beginnt am heutigen Samstag um 19 Uhr mit dem Tanzabend mit RSzwei. Am Sonntag findet ab 9 Uhr das Hähnekrähen statt. Ab 10 Uhr wird zum Frühschoppen eingeladen. Ab 12 Uhr brennt der Grill und es gibt Wildschweinpfanne. Um 14 Uhr startet ein bunter Familiennachmittag. Für Unterhaltung für Groß und Klein ist gesorgt. Die Kleinen erwartet Kinderschminken und Glitzertattoos, Ponyreiten, Entenrennen und eine Hüpfburg. Die Mitglieder des Traditionsvereins Bösenrode sorgen ganztägig für das leibliche Wohl.