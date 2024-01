Gert Franke (links) und Hans-Günther Heine sind seit 60 Jahren in der Feuerwehr Kelbra.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kelbra/MZ. - Gert Franke und Hans-Günther Heine aus Kelbra haben seit 60 Jahren eine gemeinsame Leidenschaft: Die freiwillige Feuerwehr. Angefangen hat es bei beiden während der Schulzeit in der Arbeitsgemeinschaft Junge Brandschutzhelfer. Etwa ein Dutzend Kinder bekamen so einen ersten Einblick in die Arbeit der Feuerwehr.