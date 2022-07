Gerstenfeld bei Blankenheim geht in Flammen auf

Blankenheim - Aus noch unbekannter Ursache ist am Mittwochabend bei Erntearbeiten ein Gerstenfeld nahe Blankenheim in Flammen aufgegangen. Getreide sei auf einer Fläche von etwa fünf bis sechs Hektar vernichtet worden, teilte die Polizei am Morgen mit. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Bei den Löscharbeiten waren die Feuerwehren aus Blankenheim, Wimmelburg und Helbra mit 30 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz

