45 Starterinnen stehen bei der fünften Auflage des German Ladies Hartdisc Cup in Sangerhausen auf der Bühne und zeigen tolle Leistungen. Doch so richtig rundum glücklich ist Chef-Organisator Peter Nolte nicht.

Sangerhausen/MZ - Ein ziemlich stressiges Wochenende liegt hinter Mia Dietrich. Für die 14-Jährige aus Sangerhausen standen gleich zwei wichtige, völlig verschiedene Termine auf dem Programm. Am Freitag ging es für sie beim German Ladies Hartdisc Cup in der Sporthalle der Grundschule Othal auf die Gewichtheber-Bühne. Tags darauf stand sie erneut auf einer Bühne, diesmal aber bei der offiziellen Jugendweihe-Festveranstaltung in der Sangerhäuser Mammuthalle. Zweimal gab die 14-Jährige dabei eine gute Figur ab.