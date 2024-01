Gehlmann will bei Oberbürgermeisterwahl in Sangerhausen mindestens in die Stichwahl

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Andreas Gehlmann will bei der Oberbürgermeisterwahl am 14. April in Sangerhausen mindestens in die Stichwahl kommen. Das sagte der 49-jährige AfD-Politiker am Montag der MZ. „Ich glaube schon, dass das unser Anspruch sein sollte. Unsere Ergebnisse sind in der Vergangenheit immer gut gewesen.