Beschluss des Stadtrates Sangerhausen sieht die Sanierung des Freibad Wolfsberg hin zu einem 25 mal zehn Meter großen Becken vor. Damit wird es arg verkleinert. Die Stadträte waren sich größtenteils einig, aber der Ortschaftsrat Wolfsberg gibt noch nicht auf. Was er nun machen will, um doch noch seine Vorstellungen von einem größeren Bad umzusetzen.

Sangerhausen/MZ - Am Ende war die Entscheidung deutlich: Mit klarer Mehrheit hat der Stadtrat Sangerhausen am Donnerstagabend die Sanierung des Freibads in Wolfsberg in die Wege geleitet. Das Becken soll dann nur noch 25 mal zehn Meter groß sein. Damit setzte sich der Vorschlag der Stadtverwaltung durch. Die Wolfsberger hatten zuvor vehement für ein größeres und tieferes Becken gekämpft.