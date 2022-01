Gefährliche Situation: Baum reißt Stromleitung um und kracht in Breitungen auf zwei Autos

Durch eine Windböe wurde ein Baum in Breitungen umgeworfen und riss dabei eine unter Spannung stehende Stromleitung mit.

Breitungen/MZ - Eine heftige Windböe hat am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr in Breitungen im Südharz einen Baum auf zwei parkende Autos geworfen. Weil der Baum dabei auch eine Stromleitung mit umriss, entstand an der Unglücksstelle im Oberdorf eine gefährliche Situation, denn die Leitung stand noch unter Spannung.

Die Polizei informierte den Energieversorger, der die Stromversorgung abschaltete, so dass die Bergungsarbeiten beginnen konnten, sagte Steffi Schwan vom Polizeirevier Mansfeld-Südharz.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Mittwochabend für ganz Mansfeld-Südharz eine amtliche Warnung vor starken Windböen herausgegegeben, die bis Donnerstag, 22 Uhr, weiter gilt. Demnach können Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auftreten. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis zu 70 km/h gerechnet werden.