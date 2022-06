Gäste aus Frankreich treten bei der Fete de la musique in Sangerhausen auf

Am 21. Juni findet die Fete de la musique auch in Sangerhausen statt. Was die Besucher erwartet.

Sangerhausen/MZ - Alles ist vorbereitet - die Fete kann starten. Das trifft vor allem für die am 21. Juni in der Sangerhäuser Marienanlage angesagte Fete de la musique zu, die immer am 21. Juni in vielen Ländern Europas stattfindet. Seit einigen Jahren ist Sangerhausen mit im Boot dieses Musikevents und der Kulturverein „Armer Kasten“ organisiert diese Veranstaltung für die Stadt Sangerhausen.