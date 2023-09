Einen Großeinsatz der Feuerwehr hat es in der Nacht zu Freitag im Allstedter Ortsteil Wolferstedt gegeben. Dort ging ein Gartenhaus in Flammen auf. Was bisher dazu bekannt ist.

Großeinsatz: Gartenhaus geht in Wolferstedt in Flammen auf

Wolferstedt - 47 Feuerwehrleute aus Wolferstedt, Allstedt, Mittelhausen und Winkel sind in der Nacht zu Freitag mit sieben Fahrzeugen in die Mittelhäuser Straße in Wolferstedt ausgerückt. In dem Allstedter Ortsteil stand gegen 4.30 Uhr ein Gartenhaus in Flammen.