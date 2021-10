Fußgängerin in Sangerhausen angefahren, nach Hause gefahren und keine Kontaktdaten hinterlassen

Sangerhausen/MZ - Am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr ist in der Faschstraße in Sangerhausen eine 85-jährige Fußgängerin von einem unbekannten Pkw-Fahrer angefahren worden. Ungewöhnlich: Der Unfallverursacher fuhr die verletzte 85-Jährige anschließend nach Hause und setzte sie dort ab, wie die Polizeiinspektion Halle am Dienstag zu diesem Unfall informierte.

Der Mann hinterließ jedoch seine Kontaktdaten nicht. Da es der Geschädigten allerdings zunehmend schlechter ging, rief sie schließlich den Rettungsdienst, um sich helfen zu lassen, so die Informationen aus der Inspektion weiter. Der Rettungsdienst setzte daraufhin die Polizei über den Vorfall in Kenntnis.

Die Ermittlungen zum Unfallverursacher wurden von Polizeibeamten sofort aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an. Wie schwer die Rentnerin verletzt ist, dazu gibt es aktuell noch keine Angaben.