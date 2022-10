Fußballer vom VfB Sangerhausen kassieren Heimniederlage gegen Dölau

Trotz vieler Chancen kamen die Sangerhäuser im Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga gegen Dölau nicht zu einem Torerfolg. Drei Tage zuvor in Thalheim war es dagegen besser gelaufen.

VfB Sangerhausens Kevin Schäffner (am Ball) konnte gegen Dölau keinen Treffer erzielen.

Sangerhausen/MZ - Längst ist es vor Fußballspielen üblich, dass sich die Mannschaften vor dem Anpfiff in einem Kreis zusammenfinden. So auch am Montag vor der Verbandsliga-Partie zwischen dem VfB Sangerhausen und Blau-Weiß Dölau.